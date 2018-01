Draghi sieht nur geringe Chancen für Zinserhöhung in diesem Jahr

Frankfurt (Reuters) - EZB-Präsident Mario Draghi hält eine Zinserhöhung 2018 für wenig wahrscheinlich.

“Basierend auf den heutigen Daten und heutigen Projektionen sehe ich sehr wenige Chancen, dass die Zinsen in diesem Jahr angehoben werden”, sagte der Italiener am Donnerstag in Frankfurt.

Der Leitsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Der sogenannte Einlagensatz steht sogar bei minus 0,4 Prozent. Banken müssen also Strafzinsen zahlen, wenn sie über Nacht überschüssige Liquidität bei der EZB parken.