EZB-Chefvolkswirt - Euro-Zonen-Budget könnte Geldpolitik unterstützen

Frankfurt (Reuters) - EZB-Chefvolkswirt Peter Praet kann einem gemeinsamen Budget für die Euro-Zone einiges abgewinnen.

European Central Bank executive board member Peter Praet speaks during a conference in Brussels, Belgium, May 19, 2017. REUTERS/Francois Lenoir

Falls das möglich wäre, könnte solch ein zentraler Haushalt der Geldpolitik helfen, vor allem in Zeiten starker Rezessionen, sagte Praet am Freitag auf einer Veranstaltung in Frankfurt. In einer solchen Situation könnten die Zinssätze bereits an ihre untere Grenze gestoßen sein. Praet ist allerdings der Auffassung, dass aktuell die politische Bereitschaft gering ist, einen großen gemeinsamen Haushalt einzurichten. “In diesem Stadium der europäischen Integration ist es klar, dass jedwede politisch akzeptable Fiskalkapazität für den Euro-Raum im Umfang bescheiden sein wird”, sagte der Ökonom.