EZB-Notenbanker für Beteiligung von Privatinvestoren an Problemkredit-Firmen

Bank of Italy Governor Ignazio Visco presents Bank of Italy's annual report in Rome, Italy, May 29, 2020. Alessandro Di Meo/Pool via REUTERS

Rom (Reuters) - Italiens Notenbankchef Ignazio Visco macht sich für die Beteiligung privater Investoren an staatlichen Bad Banks zum Verkauf fauler Kredite stark.

In Europa werde über Initiativen zur Errichtung oder Verbesserung von solchen Zweckgesellschaften, sagte das EZB-Ratsmitglied am Donnerstag in Rom auf einer Online-Veranstaltung. Visco sprach sich dabei für Vorschläge aus, die auch eine Beteiligung privater Investoren am Kapital solcher Gesellschaften vorsehen.

Banken sollten aus Sicht von Visco weiterhin ihre Bestände an faulen Krediten so managen, dass ihre Bilanzen nicht unter den Auswirkungen der Virus-Krise leiden. Viele Experten rechnen damit, dass im Zuge der Pandemie-Folgen der Anteil der Wackelkredite in den Bankbilanzen steigen wird. Der Grund: Unternehmen könnten infolge von Geschäftseinbrüchen wegen der langanhaltenden Krise vermehrt in Zahlungsschwierigkeiten geraten.

Ende des zweiten Quartals lag nach Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) die zusammengefasste Quote der faulen Kredite bei den großen Instituten im Euro-Raum bei 2,94 Prozent. In Italien lag sie bei 6,08 Prozent.