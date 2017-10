EZB reagiert auf Euribor-Skandal mit eigenem Geldmarkt-Referenzsatz

Frankfurt (Reuters) - Die EZB will bis 2020 einen eigenen Geldmarkt-Referenzsatz auflegen. Sie reagiert damit auf den Skandal um Zinsmanipulationen und den gescheiterten Reformversuch der Finanzbranche.

European Central Bank (ECB) President Mario Draghi and Vice President Vitor Constancio (L) address a news conference at the ECB headquarters in Frankfurt, Germany July 20, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Der neue Geldmarkt-Referenzsatz werde andere als Richtgrößen geltende Sätze ergänzen und vollständig auf von Banken gemeldeten Transaktionen in Euro beruhen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag mit. Sie will 2018 Details zu dem im Fachjargon “Unsecured Overnight Interest Rate” genannten Projekt vorlegen und die Banken um Rückmeldungen bitten. Dieses Jahr war eine geplante Überarbeitung der Methode zur Festsetzung des sogenannten Euribor-Referenzzinses gescheitert. An ihm orientieren sich etwa Zinsen für Kredite. Der Euribor-Satz war in den vergangenen Jahren ins Zwielicht geraten, nachdem bekanntwurde, dass ihn Banker jahrelang zu ihrem eigenen Vorteil manipuliert hatten.