EZB senkt Wachstumsprognosen - "Unsicherheit bleibt groß"

European Central Bank (ECB) President Mario Draghi speaks during a news conference at ECB headquarters in Frankfurt, Germany December 13, 2018. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Die EZB korrigiert angesichts der schwächeren Weltwirtschaft ihre Wachstumsprognosen für die Euro-Zone erneut nach unten.

Das Bruttoinlandsprodukt in der Währungsunion dürfte in diesem Jahr um 1,9 Prozent und 2019 um 1,7 Prozent zulegen, teilten die hauseigenen Ökonomen der Notenbank am Donnerstag mit. Noch im September hatten sie jeweils 0,1 Punkte mehr erwartet. Für 2020 werden unverändert 1,7 Prozent vorhergesagt, für 2021 dann 1,5 Prozent.

“Unsicherheiten in Bezug auf geopolitische Faktoren, die Gefahr von Protektionismus, Anfälligkeiten in Schwellenländern und die Schwankungen der Finanzmärkte bleiben nach wie vor groß”, sagte EZB-Präsident Mario Draghi in Frankfurt. Die Binnennachfrage stütze die Konjunktur aber - ebenso die Exporte, auch wenn die Impulse geringer werden dürften.

Ihre Inflationsprognose hoben die EZB-Ökonomen für das zu Ende gehende Jahr von 1,7 auf 1,8 Prozent an. 2019 werden dagegen nur noch 1,6 Prozent erwartet, 2020 dann 1,7 Prozent und 2021 rund 1,8 Prozent. Die Notenbank strebt knapp zwei Prozent als optimalen Wert für die Wirtschaft an.