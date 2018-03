EZB dürfte Inflationsziel nicht vor 2021 erreichen

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank wird den hauseigenen Ökonomen zufolge ihr Inflationsziel trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs verfehlen.

European Central Bank (ECB) headquarters building is seen in Frankfurt, Germany, March 7, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Sie rechnen in diesem Jahr mit einem Anstieg der Verbraucherpreise in der Euro-Zone von 1,4 Prozent, bekräftigte die EZB am Donnerstag ihre Dezember-Prognose. Die Teuerungsrate bliebe damit weiter unter dem Ziel von knapp zwei Prozent. Für 2019 wurde die Prognose von 1,5 auf 1,4 Prozent gesenkt, für 2020 bei 1,7 Prozent belassen.

Die gute Konjunktur schlägt sich unterdessen in einer etwas höheren Wachstumsprognose nieder. Die Ökonomen rechnen 2018 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 2,4 (Dezember-Prognose: 2,3) Prozent. Für 2019 werden unverändert 1,9 Prozent erwartet und für 2020 weiter 1,7 Prozent vorausgesagt. “Die eingehenden Informationen, einschließlich unserer Prognosen, bestätigen die starke und breit angelegte Wachstumsdynamik in der Wirtschaft des Euro-Raums, die sich in naher Zukunft voraussichtlich etwas schneller als bisher erwartet ausweiten wird”, sagte EZB-Präsident Mario Draghi.