Firmen kommen EZB-Umfrage zufolge leichter an Kredite

Frankfurt (Reuters) - Die Kreditvergabe der Banken im Euro-Raum wird nach einer Umfrage der EZB immer lockerer.

Die Institute senkten im zweiten Quartal ihre Standards für Darlehen an Unternehmen weiter, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Dazu habe sie auch der stärkere Wettbewerb untereinander bewogen. Bereits zum Jahresstart waren Firmen leichter an Kredite gelangt. Die Geldhäuser lockerten im zweiten Jahresviertel auch ihre Bedingungen für Immobiliendarlehen und Verbraucherkredite. Für das Sommerquartal von Juli bis September gehen die Geldhäuser davon aus, dass es bei ihren Vergabebedingungen in allen drei Kategorien Erleichterungen geben wird.

An der vierteljährlichen Umfrage der EZB nahmen diesmal 149 Banken teil. Die Institute wurden zwischen dem 18. Juni und dem 3. Juli befragt.

Die Euro-Wächter erwerben bereits seit mehr als drei Jahren in großem Stil Staatsanleihen und andere Wertpapiere, um Banken zur stärkeren Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte anzuregen. Inzwischen läuft die Konjunktur im Euro-Raum aber wieder besser. Daher wollen die Währungshüter ihre Käufe bis Jahresende einstellen. Dann werden sie ein Volumen von 2,6 Billionen Euro erreicht haben.