EZB schlägt vor Zinssitzung optimistische Töne zur Inflation an

Berlin (Reuters) - Die EZB sieht sich auf gutem Weg zu einer nachhaltig höheren Inflationsrate und nährt damit Spekulationen auf ein Ende ihres Anleihen-Kaufprogramms noch in diesem Jahr.

European Central Bank (ECB) executive board member Peter Praet speaks during an interview with Reuters in Frankfurt, Germany, March 14, 2018. Picture taken March 14, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

EZB-Chefvolkswirt Peter Praet sagte am Mittwoch in Berlin, zu dem stärkeren Preisdruck trage auch der Wirtschaftsaufschwung in den Staaten der Währungsunion bei, der sich in höheren Löhnen bemerkbar mache. “Dies stärkt unser Vertrauen, dass die Inflation mittelfristig ein Niveau von unter, aber nahe zwei Prozent erreichen wird.”

Er ließ zugleich offen, ob die Europäische Zentralbank auf ihrer Ratssitzung nächste Woche in Riga die Weichen für ein Auslaufen der billionenschweren Anleihenkäufe stellen wird, mit der die Währungshüter die Inflation anheizen wollen: “Ich werde hier nichts vorwegnehmen”, so der einflussreiche Währungshüter auf dem Weltkongress der Aktuare - einem Branchentreff der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Experten rätselten zuletzt, ob die EZB ihre Entscheidung noch bis Ende Juli hinausschieben wird - auch mit Blick auf die jüngsten Marktturbulenzen in Italien. Unklar ist, wie es ab Oktober mit den vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufen weitergeht.

Bundesbankchef Jens Weidmann machte mit einer Videobotschaft auf dem Kongress deutlich, dass er Erwartungen von Finanzinvestoren für “plausibel” hält, wonach das Programm noch dieses Jahr beendet wird. Dies wäre aus seiner Sicht nur der erste Schritt auf dem Weg zu einer Normalisierung nach Jahren einer “sehr expansiven Geldpolitik”. Die EZB dürfe dabei aber keine Turbulenzen an den Märkten riskieren: “Die Herausforderung für uns wird es sein, diesen Prozess angemessen in unserer Kommunikation zu begleiten.” Laut Weidmann ist zu erwarten, dass sich die Inflation schrittweise auf ein Niveau zubewegt, das mit der EZB-Definition von Preisstabilität vereinbar ist.

Die Notenbank strebt mittelfristig eine Inflation von knapp zwei Prozent an, da sie dieses Niveau als ideal für die Wirtschaft ansieht. Im Mai kletterte die Teuerungsrate auf 1,9 Prozent, nachdem sie im April noch auf 1,2 Prozent gefallen war. Die EZB pumpt seit rund drei Jahren über den Kauf von Wertpapieren viel Geld ins Finanzsystem. Das Programm soll noch bis mindestens Ende September fortgesetzt werden und dann ein Volumen von 2,55 Billionen Euro erreichen.