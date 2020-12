Ex-Finanzchef von Innogy und RWE wechselt zu Fortum

FILE PHOTO: Bernhard Guenther, Innogy SE Chief Financial Officer and Chief Human Resources Officer, attends the annual shareholders meeting in Bochum, Germany, January 31, 2020. REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo

Düsseldorf (Reuters) - Der ehemalige Finanzchef der Versorger Innogy und RWE, Bernhard Günther, wechselt zum finnischen Energiekonzern Fortum.

Der 53jährige übernehme dort zum 1. Februar das Finanzressort, teilte Fortum am Freitag mit. Günther habe eine “beeindruckende Laufbahn in der Energiebranche absolviert, in der er bereits alle Bereiche des Finanzwesens verantwortet hat”. Fortum-Chef Markus Rauramo kennt Günther auch durch die gemeinsame Arbeit im Aufsichtsrat des Versorgers Uniper. Fortum hatte sich nach langem Tauziehen rund 75 Prozent an dem deutschen Energiekonzern gesichert. Günther werde “hervorragend zu Fortum passen”, betonte Rauramo.

Vor mehr als zwei Jahren war ein Säureanschlag auf Günther verübt worden. Bei dem Angriff im März 2018 war der Manager schwer verletzt worden, hatte sich dann aber zurück ins Berufsleben gekämpft. Günthers Ex-Arbeitgeber Innogy hatte eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro für Hinweise zur Ergreifung der Täter und ihrer Auftraggeber ausgelobt.