UN - Schlepper zwingen Migranten vor Jemen zu Sprung ins Meer

Genf/Madrid (Reuters) - Vor der Küste des Jemen sind nach UN-Angaben erneut zahlreiche Migranten von Menschenschmugglern auf dem offenen Meer ausgesetzt worden.

Die Schlepper hätten etwa 180 Menschen gezwungen, von ihrem Boot in die stürmische See zu springen, teilte die zur UN gehörende Organisation für Migration (IOM) am Donnerstag mit. Dabei seien offenbar 55 der Somalier und Äthiopier ertrunken. Es sei der zweite Vorfall dieser Art binnen zwei Tagen, nachdem am Mittwoch ein Menschenschmuggler 120 Menschen gezwungen habe, sein Boot zu verlassen. 50 afrikanische Jugendliche seien ertrunken.

"Das ist vielleicht der Beginn eines neuen Trends", sagte IOM-Sprecherin Olivia Headon der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Schmuggler wissen, dass die Situation gefährlich für sie ist und auf sie geschossen werden könnte. Also setzen sie sie in der Nähe der Küste aus."

Die Migranten versuchen auf die arabische Halbinsel und weiter in die reiche Golfregion zu gelangen, obwohl im Jemen seit zwei Jahren ein Bürgerkrieg tobt. Nach Ansicht der IOM wollen die Schmuggler vermeiden, an der Küste des Jemen mit bewaffneten Gruppen konfrontiert zu werden und setzen die Migranten deshalb vorher aus. "Dann drehen sie um und holen weitere Migranten", sagte Headon. Viele der Somalier und Äthiopier flüchteten vor der Dürre in ihrem Land. Weil sie deshalb unter Mangelernährung litten, hätten viele von ihnen nicht die Kraft, an Land zu schwimmen. In diesem Jahr haben nach Angaben des IOM bereits 55.000 Migranten den gefährlichen Weg über das Horn von Afrika gewagt.

Über das Mittelmeer gelangten im gleichen Zeitraum mehr als 100.000 Migranten aus afrikanischen und arabischen Ländern nach Europa. An einem Badeort in Andalusien in Südspanien landete am Donnerstag ein Schlauchboot mit Dutzenden Migranten. Auf Filmaufnahmen in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie sie aus dem Boot sprangen und über den Strand in Zahara de los Atunes liefen, auf dem sich zahlreiche Urlauber sonnten.