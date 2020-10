Macron kündigt zusätzlichen Schutz von Schulen und Kirchen an

French President Emmanuel Macron speaks to the media during the visit to the scene of a knife attack at Notre Dame church in Nice, France October 29, 2020. REUTERS/Eric Gaillard/Pool

Paris (Reuters) - Nach dem Messerangriff im französischen Nizza und einer Attacke auf eine französische Einrichtung im Ausland hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verstärkten Schutz für Schulen und Kirchen angekündigt.

“Frankreich wird von islamistischen Terroristen angegriffen”, sagte Macron am Donnerstag in Paris. Bei dem Messerangriff in der Nähe der katholischen Kirche Notre Dame wurden nach Polizeiangaben in Nizza mindestens drei Menschen getötet. Zudem gab es einen Angriff auf ein französisches Konsulat in Saudi-Arabien. Die Angriffe sollen von Islamisten verübt worden sein.