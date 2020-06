Feuer auf französischem Atom-U-Boot - Laut Behörden keine Radioaktivität

A French attack nuclear-powered submarine leaves the Toulon military harbour, October 8, 2012. REUTERS/Jean-Paul Pelissier (FRANCE - Tags: MILITARY)

Paris (Reuters) - An Bord eines französischen Atom-U-Boots im Hafen von Toulon ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen.

Der Brand auf der “Perle” sei unter Kontrolle und der austretende Rauch sei nicht radioaktiv, sagte eine Sprecherin der Präfektur der Nachrichtenagentur Reuters. In einer Erklärung hieß es, niemand sei verletzt worden. Das Boot befinde sich zur Reparatur im Trockendock, an Bord seien weder nukleares Material noch Kernwaffen. Ein Löschschiff aus Marseille und Spezialisten beteiligten sich an den Löscharbeiten. Örtlichen Medien zufolge brach der Brand am Morgen aus. Toulon ist der größte Marinestützpunkt Frankreichs. Die 74 Meter lange “Perle” wurde 1993 in Dienst gestellt.