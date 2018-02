Höhere Kosten drücken Ergebnis von Großbank BNP Paribas

Paris (Reuters) - Höhere Kosten und Rückstellungen haben das Ergebnis der französischen Großbank BNP Paribas belastet.

Mit 1,43 Milliarden Euro lag der Nettogewinn im Schlussquartal leicht unter dem Vorjahreswert von 1,44 Milliarden und verfehlte die Erwartungen der Analysten. Die Einnahmen gingen um 1,2 Prozent auf 10,53 Milliarden Euro zurück, wie Frankreichs größtes Geldhaus am Dienstag mitteilte. Damit lag der Wert höher als vorhergesagt. Angesichts der anziehenden Konjunktur in Europa zeigte sich BNP Paribas etwas optimistischer. Im Jahr 2020 streben die Franzosen nun eine Rendite von über zehn Prozent an, statt wie bisher von zehn Prozent.