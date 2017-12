Frankreich steckt Milliarden in energetische Sanierung von Gebäuden

Paris (Reuters) - Frankreich will in den kommenden Jahren einen Milliardenbetrag in die energetische Sanierung von Gebäuden stecken.

A money changer counts Euro banknotes at a currency exchange office in Nice, France November 17, 2017. REUTERS/Eric Gaillard

Energie- und Umweltminister Nicolas Hulot sagte am Donnerstag der Zeitung “Les Echos”, dass Paris in den nächsten fünf Jahren zehn bis zwölf Milliarden Euro an Fördergeldern zur Dämmung von Häusern investieren wolle. Hulot gehe davon aus, dass rund 500.000 Eigenheime pro Jahr renoviert werden sollten, um Energie zu sparen. Damit schafft die Politik Anreize für die nachträgliche Wärmedämmung von älteren Häusern.