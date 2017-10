Frankreich legt Investitionsplan über 57 Milliarden Euro vor

Paris (Reuters) - Frankreich plant in den kommenden Jahren Milliarden-Investitionen in den Umweltschutz, Innovation und den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit.

French Prime Minister Edouard Philippe attends a news conference in Berlin, Germany, September 15, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

Ministerpräsident Edouard Philippe stellte am Montag einen entsprechenden Plan über insgesamt 57 Milliarden Euro vor, der ab dem kommenden Jahr umgesetzt werden soll. Etwa 20 Milliarden Euro sollen in Ökologie-Vorhaben fließen und 15 Milliarden für berufliche Aus-und Weiterbildung bereitgestellt werden. Ziel ist es unter anderem, 300.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen, etwa 500.000 Fahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß zu ersetzen und die Produktion erneuerbarer Energien um 70 Prozent zu erhöhen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron plant umfangreiche Reformen, um dem wirtschaftlich schwächelnden Land Impulse zu geben. Erst in der vergangenen Woche hatte er Arbeitsmarktreformen unterzeichnet, die aber besonders bei Gewerkschaften und linken Gruppen auf heftige Kritik stoßen. Am Montag blockierten Lastwagenfahrer aus Protest die Zufahrt zu landesweit zehn Treibstofflagern, unter anderem der Total-Raffinerie im südfranzösischen La Mede. In einigen Gegenden kam es dadurch zu Panikkäufen, so dass Hunderten Tankstellen das Benzin ausging.