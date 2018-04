Französische Unternehmen produzieren mehr - Rückgang in Italien

Paris/Rom (Reuters) - Die französischen Unternehmen haben ihre Produktion im Februar hochgefahren.

Industrie, Bau, Versorger und Bergwerke kamen zusammen auf ein Plus von 1,2 Prozent zum Vormonat, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Im Januar hatte es noch einen Rückgang von 1,8 Prozent gegeben. In den einzelnen Branchen fielen die Ergebnisse sehr unterschiedlich aus. Die Gas- und Stromversorger meldeten ein Wachstum von 13,2 Prozent, da die Kältewelle die Nachfrage nach oben trieb. Die Industrie stellte dagegen 0,7 Prozent weniger her.

In Italien schrumpfte die Produktion der Betriebe im Februar um 0,5 Prozent zum Vormonat und damit bereits zum zweiten Mal in Folge, wie das Statistikamt Istat mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 0,8 Prozent gerechnet. Zwischen 2008 und 2014 war die Produktion um rund ein Viertel eingebrochen, wovon in den vergangenen drei Jahren nur ein kleiner Teil aufgeholt wurde.