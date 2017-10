Paris will bis 2030 Benzin- und Dieselautos verbannen

Rush hour traffic fills the ring road in Paris, France, September 21, 2017. REUTERS/Charles Platiau

Paris (Reuters) - In Frankreichs Hauptstadt Paris sollen bereits ab 2030 keine Diesel- und Benzinautos mehr fahren. Transport sei der Hauptverursacher von Treibhausgasen, deshalb plane die Stadt ein Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, sagte der für Transport zuständige Beamte des Bürgermeisteramts am Donnerstag. Paris verfolgt bereits Pläne, Dieselautos nach den Olympischen Sommerspielen 2024 aus der Metropole zu verbannen. In ganz Frankreich sollen nach Plänen der Regierung zum Schutz der Umwelt ab dem Jahr 2040 Diesel- und Benzinautos verboten werden.