Behörden - Drei Polizisten bei Einsatz in Frankreich getötet

Paris (Reuters) - In Frankreich sind Behördenangaben zufolge bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt drei Polizisten getötet worden.

Ein Mann habe nahe der Stadt Saint-Just im Departement Puy-de-Dome auf die Beamten geschossen, die von einer Frau zu Hilfe gerufen worden seien, teilte Bürgermeister Francois Chautard am Mittwoch mit. Ein vierter Polizist wurde demnach verletzt. Die Frau sei zunächst auf das Dach des Hauses geflüchtet und schließlich in Sicherheit gebracht worden, berichtete der Sender BFMTV. Der Polizeieinsatz dauere noch an.