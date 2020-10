Renault grenzt Umsatzrückgang ein - Erholung in Europa hilft

A logo of Renault carmaker is pictured at a dealership in Cagnes-Sur-Mer, France, October 22, 2020. REUTERS/Eric Gaillard

Paris (Reuters) - Renault hat den Umsatzrückgang in der Corona-Krise in Grenzen gehalten und seinen Marktanteil marginal ausgebaut.

Der Konzernumsatz sei im dritten Quartal um 8,2 Prozent auf rund 10,4 Milliarden Euro geschrumpft, teilte der französische Autobauer am Freitag in Boulogne-Billancourt mit. Die Gruppe habe in dem Vierteljahr weltweit 806.320 Fahrzeuge ausgeliefert, sechs Prozent weniger als vor Jahresfrist.

Der Markt habe sich im September insbesondere in Europa erholt. Dort habe Renault seinen Absatz in dem Monat um acht Prozent gesteigert, während alle Autobauer zusammen nur um drei Prozent zulegten. Im Zeitraum Juli bis September baute der Rivale des französischen Opel-Mutterkonzerns PSA seinen Marktanteil in Europa um 0,2 Prozent auf 10,3 Prozent aus. Besonders gut lief das Elektroauto ZOE, von dem Renault in diesem Zeitraum 150 Prozent mehr Fahrzeuge auslieferte als vor einem Jahr.