Streik gegen Macrons Rentenreform-Pläne legt Frankreich lahm

Protesters react amidst tear gas during clashes at a demonstration against French government's pensions reform plans in Paris as part of a day of national strike and protests in France, December 5, 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Paris/Nantes (Reuters) - In Frankreich hat der größte Streik im öffentlichen Dienst seit Jahrzehnten weite Teile des öffentlichen Lebens lahmgelegt.

Der gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron gerichtete Ausstand brachte am Donnerstag den öffentliche Nahverkehr in der Hauptstadtregion Paris und in großen Teilen des Landes praktisch zum Erliegen. Zahlreiche Metro-Stationen waren zu den Stoßzeiten am Morgen weitgehend verwaist. Auch Flughafen- und Klinik-Bedienstete sowie Lehrer und Beschäftigte bei der Müllabfuhr beteiligten sich am Ausstand. In Paris, aber auch in Lyon und Marseille gingen viele Menschen auf die Straßen. Auf Transparenten hieß es: “Macron, verzieh Dich” und “Hände weg von unserem Rentensystem.” Am Rande einer Demonstration in Paris kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Tränengas gegen Vermummte einsetzte. Auch im westfranzösischen Nantes spielten sich ähnliche Szenen ab.

Innenminister Christophe Castaner hatte gewarnt, Tausende Aktivisten der Anarchisten-Szene und aus dem Lager der regierungsfeindlichen Gelbwesten könnten den Tag für Krawalle nutzen.

Der Staatsbahn SNCF zufolge sollte nur jeder zehnte Pendlerzug fahren. Dies galt auch für die Hochgeschwindigkeitszüge TGV. Eurostar und Thalys strichen Verbindungen zwischen Paris und London sowie Brüssel. Rund 20 Prozent aller Flüge sollten wegen Auswirkungen der Streiks abgesagt werden. In Südfrankreich wurde eine ölverarbeitende Anlage von Protestierenden blockiert. Zwei Kohlekraftwerke und ein Gaskraftwerk waren von dem Ausstand betroffen, nicht jedoch die den französischen Energiesektor dominierenden Kernkraftwerke, wie der Stromnetzbetreiber RTE mitteilte.

Die Gewerkschaften setzen darauf, dass der Streik die Regierung dazu bringt, ihre Rentenreform abzublasen. “Wir müssen die Wirtschaft lahmlegen”, sagte Christian Grolier, ein Spitzenfunktionär der Gewerkschaft Force Ouvriere, der Nachrichtenagentur Reuters.

PRIVILEGIEN AUS DER ZEIT VON LUDWIG XIV.

Macron will Frankreichs veraltetes Rentensystem vereinfachen, das mehr als 40 verschiedene Pensionsformen umfasst. Dabei variieren Renteneintrittsalter und Pensionsleistungen. So können beispielsweise Bahnangestellte wesentlich früher in Rente gehen als andere Beschäftigte. Auch Seeleute werden privilegiert. Sie können mit 37,5 Beitragsjahren mit 52,5 Jahren in Pension gehen und damit fast zehn Jahre früher als ein normaler Arbeiter. Die Sonderregeln gehen auf die Zeit von König Ludwig XIV. zurück - also auf das 17. Jahrhundert. Laut OECD-Daten steckt Frankreich rund 14 Prozent der Wirtschaftsleistung in das Rentensystem, in Deutschland sind es zehn Prozent.

Macron hält das System für unfair und zu teuer. Er fordert ein einheitliches, auf Rentenpunkte basierendes System, das für alle Franzosen gleichermaßen gelten soll. Mitte der 90er Jahre hatte ein wochenlanger Ausstand die damalige Regierung zum Einknicken bei ihren Rentenplänen gebracht: Die konservative Regierung des damaligen Präsidenten Jacques Chirac beugte sich Ende 1995 den Forderungen der Gewerkschaften.

Die Verkehrsgewerkschaften haben für den Streik kein Enddatum festgelegt. Doch ist bereits klar, dass es auch am Freitag zu Beeinträchtigen kommen wird: Die Luftfahrtbehörde wies die Airlines an, ihre Pläne am 6. Dezember für Flüge von und nach Paris wegen der Folgen des Streiks um 20 Prozent zusammenzustreichen. Diese Vorgabe gilt analog auch für den Flugverkehr auf Regionalflughäfen. Air France kündigte an, am Freitag alle Langstreckenflüge und 70 Prozent der Inlandsflüge beibehalten zu wollen.