Macron - Kampf gegen IS in Syrien wird bis Ende Februar gewonnen sein

Paris (Reuters) - Der Kampf gegen die radikal-islamische Miliz IS im Bürgerkriegsland Syrien wird nach Einschätzung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bis Ende Februar gewonnen sein.

French President Emmanuel Macron arrives to attend the EU summit in Brussels, Belgium, December 14, 2017. REUTERS/Eric Vidal

Das sagte Macron in einem Interview des TV-Senders France 2. Der Irak hatte zuletzt mitgeteilt, das Land sei “vollständig befreit” von der Miliz.

In Syrien will Macron nun Anfang 2018 Initiativen ergreifen, um Friedengespräche in Gang zu bringen. Alle Seiten seien dazu eingeladen, auch Syriens Präsident Baschar al-Assad. Details nannte Macron jedoch nicht. Assad wird in dem bereits sechs Jahre währenden Bürgerkrieg von Russland und dem Iran unterstützt, viele westliche Länder fordern dagegen einen Wechsel an der Spitze der syrischen Regierung.