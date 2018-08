Französische Konsumstimmung bleibt auf Zwei-Jahres-Tief

Paris (Reuters) - Die Stimmung der französischen Konsumenten bleibt so schlecht wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr.

A customer pays a fruit merchant on a market in Nice, France, November 16, 2017. REUTERS/Eric Gaillard

Das Barometer für das Verbrauchervertrauen verharrte im August bei 97 Punkten, wie das Statistikamt Insee am Dienstag mitteilte. Damit liegt der Indikator den vierten Monat in Folge unter seinem langfristigen Durchschnittswert von 100. Von Reuters befragte Ökonomen hatten damit gerechnet. Die eingetrübte Stimmung liegt den Statistikern zufolge an der zunehmenden Sorge der Franzosen um ihren Arbeitsplatz.

Damit mehreren sich die Hinweise, dass die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone in diesem Jahr an Schwung verliert. Ihr Wachstum wird sich nach Einschätzung der Regierung auf 2,0 Prozent verlangsamen von 2,3 Prozent im vorigen Jahr. Für 2019 schraubte sie ihre Prognose zuletzt auf 1,7 von 1,9 Prozent zurück.