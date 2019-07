Kauflaune der Franzosen so gut wie zuletzt im Januar 2018

People carry their shopping bags in downtown Hamburg, Germany, January 25, 2018. REUTERS/Fabian Bimmer

Berlin (Reuters) - Anders als in Deutschland hat sich das Konsumklima in Frankreich erneut aufgehellt.

Das Verbrauchervertrauen verbesserte sich im Juli den siebten Monat in Folge und kletterte auf den höchsten Stand seit eineinhalb Jahren, wie das nationale Statistikamt Insee am Freitag mitteilte. Das Barometer dazu stieg von 101 Punkte auf 102 Zähler und übertraf damit die Erwartung von Ökonomen, die mit einer Stagnation gerechnet hatten. Die Konsumenten sind weniger besorgt als zuletzt über höhere Preise sowie die Lage am Jobmarkt und haben eine gestiegene Bereitschaft für Großeinkäufe. Die Zahl der Arbeitslosigkeit war im Frühjahr auf 3,37 Millionen gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2014.

In Deutschland hingegen kippte die Stimmung der Verbraucher jüngst - nicht zuletzt wegen der Konjunkturabkühlung. In den vergangenen fünf Monaten trübte sich das GfK-Konsumklima vier Mal ein.