Villeroy (EZB) - Coronavirus bremst Wachstum in Frankreich

Paris (Reuters) - Frankreichs Notenbank muss voraussichtlich wegen des Coronavirus ihre Wachstumsprognose für die Wirtschaft des Landes senken.

Die Banque de France werde wahrscheinlich im nächsten Monat ihre Vorhersage für dieses Jahr leicht nach unten nehmen, sagte Notenbank-Gouverneur Francois Villeroy de Galhau am Dienstag auf einer Finanzkonferenz in Paris. Bisher hatte sie für 2020 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,1 Prozent prognostiziert. Die Ausbreitung des Virus werde negative Auswirkungen haben, die aber nur vorübergehend seien, sagte Villeroy. Daher sind aus seiner Sicht derzeit auch keine weiteren geldpolitischen Schritte nötig.

Zuletzt hatten am Geldmarkt wegen des Virus die Spekulationen auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) zugenommen. In Europa breitet sich der Erreger immer weiter aus. Am Dienstag wurden die ersten Infektionsfälle in Österreich, in der Schweiz, in Kroatien und auch auf dem spanischen Festland bekannt. In Italien, dem von der Epidemie am schwersten betroffenen Land in Europa, wurde erstmals eine Erkrankung südlich von Rom registriert.