Notenbank - Frankreichs Wirtschaft bleibt auf Wachstumskurs

Paris (Reuters) - Anziehende Geschäfte im Bau- und Industriesektor dürften die französische Wirtschaft im laufenden Quartal weiter antreiben.

Wie die Notenbank am Donnerstag voraussagte, dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum von Januar bis März um 0,4 Prozent steigen. Im vergangenen Jahr legte die französische Wirtschaft laut offiziellen Daten mit einem Plus von 1,9 Prozent so stark zu wie seit 2011 nicht mehr. Sie hinkte dem Aufschwung in der Euro-Zone lange hinterher. Seit der Wahl von Emmanuel Macron zum neuen Präsidenten im Mai hat sich die wirtschaftliche Zuversicht vieler Franzosen verstärkt. Die EU-Kommission sagt Frankreich in diesem Jahr ein BIP-Wachstum von 2,0 Prozent voraus. Ihre Prognose für Deutschland liegt nur etwas höher.