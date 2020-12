G7-Länder wollen Digitalwährungen streng regulieren

German Finance Minister Olaf Scholz holds a virtual news conference in Berlin, Germany, November 27, 2020. Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

Washington/Berlin (Reuters) - Die sieben führenden Industrieländer wollen Digitalwährungen strikt regulieren.

Das teilte das US-Finanzministerium am Montag nach virtuellen Beratungen der G7-Länder mit. Bundesfinanzminister Olaf Scholz wurde noch deutlicher: “Wir haben zur Kenntnis genommen, dass das Libra-Projekt nun in einem neuen Gewand - unter der Marke ‘Diem’ - loslegen möchte”, sagte der SPD-Kanzlerkandidat mit Blick auf die geplante Cyber-Devise von Facebook. “Aber, ein Wolf im Schafspelz bleibt ein Wolf”, so Scholz. “Klar ist deshalb für mich, Deutschland und Europa können und werden einen Markteintritt nicht akzeptieren, solange die Risiken nicht angemessen regulatorisch adressiert sind. Daran arbeiten wir auf europäischer Ebene mit Hochdruck.”

Scholz ergänzte, bei Projekten wie einem digitalen Euro und zur Zahlungsinitiativen müssten zügig Fortschritte erzielt werden. “Wir müssen alles dafür tun, damit das Währungsmonopol in der Hand der Staaten bleibt.”