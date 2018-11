Pharmaindustrie muss bei Krebsmitteln mit Einsparungen rechnen

FILE PHOTO: German Deputy Finance Minister Jens Spahn speaks during an interview with Reuters in Berlin, Germany October 4, 2016. REUTERS/Joachim Herrmann/File Photo

Berlin (Reuters) - Bei der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplanten Neuordnung der Versorgung mit Krebsarzneimitteln muss sich die pharmazeutische Industrie auf Einbußen einstellen.

Durch gemeinsame regionale Rabattverträge der Krankenkassen mit der Industrie sei mit Einsparungen von etwa 300 Millionen Euro zu rechnen, hieß es am Freitag aus dem Ministerium des CDU-Politikers. Bisher seien die Preise von den Apothekern mit der Industrie ausgehandelt worden. Der Markt mit Krebsarzneimitteln mache jährlich etwa 3,6 Milliarden Euro aus. Für Apotheker solle es für die Herstellung von Krebsarzneimitteln künftig einen festen Arbeitspreis von 110 Euro geben.

Die Neuregelung gehöre zum “Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung”, das das Ministerium am Freitag an die anderen Ministerien und an Verbände zur Abstimmung verschickte. Spahn will damit auf jüngste Skandale reagieren. So wurde im Herbst 2016 in Bottrop aufgedeckt, dass ein Apotheker Krebsarzneimittel mutmaßlich vorsätzlich falsch deklariert und mit zu wenig Wirkstoff abgegeben hatte. Durch den künftig festen Arbeitspreis von 110 Euro können Apotheker nach Einschätzung des Ministeriums kein wirtschaftliches Interesse an einem Betrug haben.