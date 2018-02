EZB will griechische Banken noch vor Ablauf des Hilfsprogramms testen

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) zieht ihren Stresstest für die vier größten griechischen Banken vor.

Damit will sie sich Klarheit über deren Lage verschaffen, bevor das Hilfsprogramm für Griechenland im August abläuft. Wie die EZB am Mittwoch mitteilte, sollen die Resultate im Mai veröffentlicht werden. Die Ergebnisse der anderen 33 Banken aus dem Euro-Raum, die an dem EU-weiten Stresstest teilnehmen, sollen hingegen erst Anfang November publik gemacht werden.

Nach früheren Informationen von Insidern soll den griechischen Geldhäusern ausreichend Zeit gegeben werden, um sich bei Bedarf noch vor dem Ende des Rettungsprogramms rekapitalieren zu können. Griechische Banken sitzen wegen der jahrelangen Wirtschaftsflaute immer noch auf einem Berg an faulen Krediten von mehr als 100 Milliarden Euro. Die EZB ist seit Herbst 2014 auch für die Aufsicht über die größten Banken im Währungsraum zuständig. Inzwischen kontrolliert sie 119 Institute direkt.