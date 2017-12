Erholung der griechischen Wirtschaft verlangsamt sich

Athen (Reuters) - Die Erholung der griechischen Wirtschaft hat in den Sommermonaten merklich an Schwung verloren.

Tourists from Greece Konstantinos Raftakopoulus and Erato Kotsalou take a selfie in front of the Capitol after Hurricane Irma caused flooding and a blackout, in Havana, Cuba September 12, 2017. REUTERS/Alexandre Meneghini

Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von Juli bis September nur noch um 0,3 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt am Montag in Athen mitteilte. Im zweiten Quartal hatte es noch zu einem Plus von 0,8 Prozent gereicht, zu Jahresbeginn zu 0,7 Prozent. Damit hinkt das unter einem hohen Schuldenberg ächzende Land dem Aufschwung in der Euro-Zone hinterher: Dort wuchs die Wirtschaft im abgelaufenen Vierteljahr mit 0,6 Prozent doppelt so schnell.

Die griechischen Verbraucher gaben weniger für den privaten Konsum aus, während die Unternehmen deutlich weniger in Maschinen, Fahrzeuge und andere Anlagen investierten. Dafür zogen die Exporte an.

Das hoch verschuldete Griechenland war in den vergangenen Jahren immer wieder auf milliardenschwere Hilfen der EU-Partner angewiesen und steckte längere Zeit in der Rezession. Die EU-Kommission erwartet in diesem Jahr ein Wachstum von 1,6 Prozent, 2018 sollen es sogar 2,5 Prozent sein. Dann dürfte auch die Arbeitslosenquote zumindest etwas zurückgehen, die derzeit mit mehr als 20 Prozent so hoch ist wie in keinem anderen Euro-Land.