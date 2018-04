EU-Kommissar - Athen nach Ende der Rettungshilfen nicht allein lassen

Washington (Reuters) - Griechenland braucht nach Ansicht von EU-Kommissar Pierre Moscovici nach dem baldigen Ende des internationalen Rettungsprogramms eine Anschlusslösung.

European Economic and Financial Affairs Commissioner Pierre Moscovici holds a news conference at the EU Commission's headquarters in Brussels, Belgium, March 21, 2018. REUTERS/Francois Lenoir

Es dürfe aber kein neues Programm “durch die Hintertür” sein, sagte der Franzose am Donnerstag laut Redemanuskript in Washington. Eine neue Vereinbarung mit den bisherigen europäischen Kreditgebern müsse sicherstellen, dass die im Rahmen der Rettungshilfe eingeleiteten Reformen auch nach dem für den 20. August vorgesehenen Programm-Ende weitergingen. Zudem müsse die Politik der Haushaltssanierung fortgesetzt werden, fügte er bei dem Auftritt in der Denkfabrik Peterson Institute of International Affairs hinzu.

Nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen könnte am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der US-Hauptstadt über mögliche Schuldenerleichterungen für das Ägäis-Land diskutiert werden. Griechenland bekommt seit 2010 Geld von anderen Euro-Ländern und vom Internationalen Währungsfonds (IWF), was an harte Reformen und Sparprogramme gebunden ist. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras will mit dem Ende des Programms einen Schlussstrich ziehen, ohne auf zusätzliche Sparanstrengungen festgelegt zu werden oder sich auf neue vorsorgliche Kreditlinien einzulassen. Die Regierung in Athen will den Staat nach dem 20. August mit der Aufnahme von Geld an den Kapitalmärkten über Wasser halten. Zudem will das Land eine eigene Reserve anlegen, in die neben Mitteln aus der Ausgabe neuer Staatsanleihen auch nicht genutzte Hilfsgelder fließen sollen.