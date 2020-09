Tausende Flüchtlinge harren auf Lesbos im Freien aus

A couple sits covered with a blanket as refugees and migrants camp on a road following a fire at the Moria camp on the island of Lesbos, Greece, September 10, 2020. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Lesbos (Reuters) - Nach dem verheerenden Brand in dem Flüchtlingslager Moria harren auf der griechischen Insel Lesbos Tausende Migranten den dritten Tag in Folge im Freien aus.

Viele verbrachten die Nacht zu Freitag an Straßenrändern und in Feldern unweit des am Mittwoch zerstörten Camps. Fernsehsender zeigten Bilder von Zelten auf einem Friedhof. Die Behörden stritten unterdessen darüber, wie mit den Flüchtlingen umgegangen werden soll. Die Regierung hielt nach eigenen Angaben Tausende Zelte bereit. Zudem lag eine Passagierfähre im Hafen von Mytilini, um als Unterkunft genutzt zu werden. Die lokalen Behörden und Inselbewohner lehnten die Maßnahmen jedoch ab, da sie befürchteten, dass aus Übergangsbehausungen ein neues Flüchtlingslager entstehen könnte. Stattdessen boten sie nach Angaben von Migrationsminister Notis Mitarachi an, die Flüchtlinge per Schiff in den Hafen von Piräus nach Athen zu bringen. Das sei aber “technisch nicht machbar, es würden mehr Sicherheitsprobleme entstehen wegen des Coronavirus.”

Bei dem Brand des Lagers hatten etwa 13.000 Menschen ihre Unterkunft verloren. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte am Donnerstag eine deutsch-französische Initiative zur Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge aus dem niedergebrannten Lager an. Die Bundesregierung werde versuchen, andere EU-Staaten davon zu überzeugen, sich daran zu beteiligen.