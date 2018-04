Lagarde - Griechenland braucht weitere Sanierungsschritte

Washington (Reuters) - IWF-Chefin Christine Lagarde sieht trotz großer Fortschritte in Griechenland noch Sanierungsbedarf.

A Greek national flag flutters on the roof of a building in Athens, Greece February 8, 2018. REUTERS/Costas Baltas

Das Land habe in den letzten acht Jahren viele Einschnitte hingenommen, sagte Lagarde am Donnerstag in Washington. Das Land sei aber noch nicht gesundet. “Wir wissen, dass das noch nicht vollständig abgeschlossen ist”, sagte sie mit Blick auf Strukturreformen. Die wirtschaftliche Lage habe sich aber erheblich verbessert. So zeigten jüngste Marktsignale, dass es inzwischen die Bereitschaft gebe, Griechenland anstelle von Staatsgeldern mit privaten Mitteln zu finanzieren. “Die Märkte schauen auf die Situation in Griechenland mit erheblich mehr Zuversicht als früher”, sagte die IWF-Chefin.

Das dritte Rettungsprogramm für Griechenland läuft im August aus. Der Fonds sei willens, Griechenland weiter zu unterstützten und dem Land zu helfen, sagte Lagarde. Das müsse aber mit den politischen Grundsätzen des IWF im Einklang stehen.

Die Frage, wie dem Land Erleichterungen bei seiner immensen Schuldenlast gegeben werden könne, ist Thema am Rande der IWF-Frühjahrestagung die wichtigsten Griechenland-Gläubiger. Noch gibt es dazu keine einheitliche Linie.