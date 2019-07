Griechische Opposition baut vor Wahl Vorsprung in Umfragen aus

A Greek national flag flutters atop the parliament building in Athens, Greece, January 28, 2019. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Athen (Reuters) - Vor der Parlamentswahl in Griechenland am Sonntag haben die oppositionellen Konservativen ihren Vorsprung in Umfragen ausgebaut.

Die Nea Demokratia (ND) von Parteichef Kyriakos Mitsotakis lag zwei am Freitag veröffentlichten Erhebungen zufolge mit etwa zehn und 15 Prozentpunkten vor der linken Syriza von Ministerpräsident Alexis Tsipras. In früheren Umfragen lag der Vorsprung bei etwa neun Punkten. Tsipras hatte nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl Ende Mai die regulär im Oktober fällige Wahl vorgezogen.