Autoabsatz in Großbritannien bricht massiv ein

A general view shows the London skyline, in London, Britain December 24, 2020. REUTERS/Hannah McKay

London (Reuters) - In Großbritannien ist der Absatz der von der Corona-Krise gebeutelten Autobranche 2020 so stark eingebrochen wie seit 1943 nicht mehr.

Die Neuzulassungen sanken im vergangenen Jahr um 30 Prozent auf 1,63 Millionen Fahrzeuge, wie der Branchenverband Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) am Mittwoch mitteilte. Mit einem Minus von 97 Prozent war der April der schwächste Monat. Die Autohäuser in England mussten zwar im November erneut schließen. Viele seien aber mit “Click and Collect”-Optionen, also Online bestellen und die Ware beim Händler dann abholen, besser vorbereitet gewesen, erklärte der Verband. Der Rückgang habe dennoch bei 27 Prozent gelegen.

Derzeit gibt es in Großbritannien erneut einen harten Shutdown, da die Infektionszahlen noch immer nicht unter Kontrolle sind. Der Branchenverband geht daher davon aus, dass der Absatz in diesem Jahr erneut unter zwei Millionen liegen wird.