Schwarze Taxis aus London sollen Paris erobern

London (Reuters) - Die legendären schwarzen Londoner Taxis sollen künftig auch die Straßen in Paris prägen.

A London Electric Vehicle Company (LEVC) TX electric black taxi driving on the streets of central London, Britain, April 2, 2018. REUTERS/Hannah McKay

Die zur chinesischen Geely-Gruppe gehörende London Electric Vehicle Company (LEVC) mit ihren schwarzen Kult-Autos kündigte am Donnerstag an, die elektrisch betriebenen Taxis würden im Laufe des ersten Halbjahres 2019 in der französischen Hauptstadt über die Straßen rollen. Angesichts der Probleme mit der Luftverschmutzung in Paris werde der Einsatz der E-Autos ein Fortschritt für die Stadt bedeuten, sagte LEVC-Chef Chris Gubbey.

2017 starteten die sogenannten “black cabs” in ihrer neuen E-Variante ihre Europa-Expansion bereits in Amsterdam und sollen auch nach Oslo, Berlin und Hamburg kommen. Nach der Pleite der London Taxi Company (LTC), die Autos herstellte, übernahm der chinesische Autokonzern Geely das Unternehmen und führt sie inzwischen unter der LEVC. Geely investierte in neue Technologien und verschrieb dem Unternehmen einen Expansionskurs.