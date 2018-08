Blockbuster-Filme füllen Kinosäle von Cineworld

(Reuters) - Blockbuster-Fime wie “Avengers: Infinity War”, “Black Panther” und “Incredibles 2” haben dem britischen Kinobetreiber Cineworld vor allem in Amerika die Säle gefüllt.

So steigerte die weltweite Nummer Zwei hinter US-Branchenprimus AMC ihren Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 10,8 Prozent auf 2,46 Milliarden Dollar, wie Cineworld am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) legte mit 14,1 Prozent auf 553,8 Millionen Dollar noch stärker zu.

“Die erste Hälfte des laufenden Geschäftsjahres war eine erfolgreiche und spannende Zeit für den Konzern”, sagte Cineworld-Chairman Anthony Bloom. So sei die 5,8-Milliarden-Dollar-Übernahme der Regal Entertainment in den USA über die Bühne gegangen, zudem seien die Kredite zu günstigeren Konditionen vereinbart worden. Vorstandschef Mooky Greidinger erklärte zudem, das zweite Halbjahr sei mit den Filmen “Mamma Mia! Here We Go Again” und “Equalizer 2” vielversprechend gestartet.

Cineworld hatte im Frühjahr den US-Rivalen Regal Entertainment übernommen und will so Branchenprimus AMC stärker Paroli bieten. Zudem will sich der Konzern gegen die wachsende Konkurrenz von Online-Streaminganbietern wie Netflix, Apple und Amazon wappnen. Cineworld betreibt Kinos in Großbritannien, Irland, Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien und Israel.