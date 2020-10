Pandemie treibt Geschäfte von Sagrotan-Hersteller Reckitt Benckiser

FILE PHOTO: Products produced by Reckitt Benckiser; Vanish, Finish, Dettol and Harpic, are seen in London, Britain February 12, 2008. REUTERS/Stephen Hird/File Photo

London (Reuters) - Die Coronavirus-Pandemie gibt dem britischen Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser Schub.

Wegen starker Nachfrage nach Desinfektionsmitteln kletterte der Umsatz des Sagrotan-Herstellers im dritten Quartal um knapp sieben Prozent auf 3,5 Milliarden Pfund. Auf vergleichbarer Basis, bereinigt etwa um Wechselkurseffekte, betrug der Zuwachs mehr als 13 Prozent - deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Vor allem im Geschäft mit Hygieneprodukten legte der Konzern deutlich zu, dort betrug das Wachstum auf vergleichbarer Basis fast 20 Prozent.

Für das Gesamtjahr erhöhte Reckitt Benckiser seine Prognose und rechnet nun mit einem Umsatzanstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich statt wie bisher im hohen einstelligen Bereich. Vorstandschef Laxman Narasimhan sagte, der Konzern sei in deutlich besserer Verfassung als noch vor einem Jahr. Bei Anlegern kam das gut an: Reckitt-Aktien stiegen an der Londoner Börse um mehr als zwei Prozent.