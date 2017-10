Britische Arbeitslosigkeit niedrig - Zinserhöhung erwartet

London (Reuters) - Trotz der Verunsicherung durch den anstehenden EU-Austritt bleibt die Arbeitslosigkeit in Großbritannien so gering wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

A worker makes a wig for a forthcoming production in the Wigs and Make-up department at the Royal Shakespeare Theatre in Stratford-upon-Avon, Britain October 12, 2017. REUTERS/Darren Staples

Die Quote verharrte zwischen Juni und August mit 4,3 Prozent auf dem niedrigsten Wert seit 1975, wie das Statistikamt am Mittwoch in London mitteilte. Allerdings schrumpft die Kaufkraft der Briten ungeachtet der stabilen Lage am Arbeitsmarkt. Die Löhne wuchsen zwar mit durchschnittlich 2,2 Prozent etwas stärker als gedacht. Die Inflationsrate liegt derzeit allerdings mit drei Prozent so hoch wie seit 2012 nicht mehr, was an der Kaufkraft der Beschäftigten nagt.

Angesichts der höheren Inflation könnte die Bank of England kommenden Monat ihren Leitzins erstmals seit einem Jahrzehnt anheben. “Ich kann nichts in diesen Zahlen erkennen, was die Bank of England von ihrem Kurs abbringen könnte”, sagte Ökonom Sam Hill von RBC Capital Markets zu den Arbeitsmarktdaten. Das britische Pfund wertete in Erwartung der Zinserhöhung auf, da höhere Zinsen die Währung attraktiver machen. Allerdings gilt nicht als ausgemacht, dass die Notenbank 2018 weitere Zinsschritte folgen lässt. “Sinkende Reallöhne und weniger neue Jobs könnten bedeuten, dass Zinsanhebungen im nächsten Jahr alles andere als sicher sind”, sagte Ökonom James Smith von Global Economics. Die Zahl der Erwerbstätigen legte in den drei Monaten bis August mit 94.000 nur noch etwa halb so stark zu wie im vorangegangenen Zeitraum.

Die Notenbank geht davon aus, dass durch die niedrige Arbeitslosigkeit die Löhne künftig stärker wachsen könnten. Für 2018 rechnet sie mit einem Plus von drei Prozent, für 2019 sogar von 3,25 Prozent. Das könnte das Inflationsziel gefährden, da Unternehmen versuchen dürften, höhere Personalkosten in Form steigender Preise an die Kunden weiterzureichen. Die Zentralbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Diese gilt als ideal für die Konjunkturentwicklung. Höhere Zinsen können die Nachfrage nach Krediten und damit Konsum und Investitionen dämpfen, was die Teuerung drücken, aber auch die Konjunktur belasten könnte. Der Leitzins liegt auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent.