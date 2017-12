Britische Beschäftigung sinkt erneut - Arbeitslosigkeit stabil

London (Reuters) - Die Zahl der Beschäftigten ist in Großbritannien so kräftig gesunken wie seit über zwei Jahren nicht mehr.

Sie nahm von August bis Oktober um 56.000 ab, wie das Statistikamt am Mittwoch in London mitteilte. Das war bereits der zweite Rückgang in Folge. Die britische Wirtschaft hat in diesem Jahr wegen der Verunsicherung durch den geplanten EU-Austritt und kräftig steigenden Preisen merklich an Schwung verloren.

Die Arbeitslosenquote verharrte mit 4,3 Prozent auf dem niedrigsten Niveau seit 1975. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem weiteren Rückgang gerechnet. Die Löhne legten mit 2,3 Prozent etwas stärker zu als zuletzt. Allerdings steigen die Verbraucherpreise mit derzeit 3,1 Prozent deutlich schneller, was sinkende Reallöhne bedeutet.

Angeheizt werden die Preise vor allem durch die schwächere Landeswährung Pfund, die nach dem Anti-EU-Referendum kräftig abgewertet hat. Dadurch werden Importe teurer, was die Lebenshaltungskosten nach oben treibt. Die Notenbank hat jüngst die erste Zinserhöhung seit zehn Jahren gewagt und entscheidet am Donnerstag über ihren weiteren Kurs. Experten erwarten, dass die Währungshüter den Zinssatz bei 0,5 Prozent belassen werden.