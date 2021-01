Gericht lehnt Freilassung von Assange ab - "Fluchtgefahr"

FILE PHOTO: WikiLeaks founder Julian Assange makes a speech from the balcony of the Ecuadorian Embassy, in central London, Britain February 5, 2016. REUTERS/Peter Nicholls/File Photo

London (Reuters) - WikiLeaks-Gründer Julian Assange bleibt in Haft.

Ein Londoner Gericht lehnte am Mittwoch einen Antrag ab, ihn gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuß zu setzen. Es bestehe Fluchtgefahr, erklärte Richterin Vanessa Baraitser. Am Montag hatte sie entschieden, dass der 49-Jährige nicht an die USA ausgeliefert werden darf. Das US-Justizministerium will dagegen aber in Revision gehen. Baraitser sagte am Mittwoch, der Ausgang der Berufung sei noch offen.

Bei einer Verurteilung in den USA drohen Assange laut seinen Anwälten Jahrzehnte Haft. Die Vereinigten Staaten werfen ihm unter anderem Verstoß gegen ein Spionagegesetz vor. Assange hatte vor rund zehn Jahren über seine Enthüllungsplattform WikiLeaks Hunderttausende geheime US-Berichte und Diplomatendepeschen veröffentlicht, die er von Informanten bekam. US-Ermittlern zufolge gilt der gebürtige Australier damit als Staatsfeind. Für seine Anhänger ist er dagegen ein Held, der Machtmissbrauch sowie Fehlverhalten der USA in den Kriegen in Afghanistan und dem Irak aufgedeckt hat.

Der juristische Streit um Assange begann damit, dass Schweden in Großbritannien ein Auslieferungsgesuch wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen die Wikileaks-Gründer stellte. Um seiner Auslieferung zu entgehen, hatte sich Assange 2012 in die Botschaft Ecuadors geflüchtet und dort sieben Jahre gelebt. 2019 wurde ihm aber das Asyl entzogen. Das schwedische Verfahren wurde inzwischen eingestellt. In Großbritannien wurde Assange aber vorgeworfen, gegen Kautionsauflagen verstoßen zu haben. Er war deshalb festgenommen und in ein Londoner Hochsicherheitsgefängnis gebracht worden.

Am Montag hatte Baraitser geurteilt, Assange dürfe nicht an die USA ausgeliefert werden, weil es die Sorge gebe, dass er Suizid begehen könne. In Isolation eines US-Hochsicherheitsgefängnisses drohe Assanges psychische Gesundheit so zu leiden, dass er sich womöglich das Leben nehme. Assange, bei dem Autismus und Asperger-Syndrom diagnostiziert worden seien, habe wiederholt unter schweren Depressionen gelitten und gegenüber Medizinern Selbstmordgedanken geäußert.

WikiLeaks hatte 2010 ein US-Militärvideo veröffentlicht, das einen Angriff von Kampfhubschraubern auf die irakische Hauptstadt Bagdad 2007 zeigt. Dabei wurden Dutzende Menschen getötet, darunter zwei Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters. Bald danach startete WikiLeaks die Veröffentlichung Tausender Geheimdokumente mit Agentennamen, wodurch laut den US-Behörden mehr als 100 Personen gefährdet worden seien.

Assanges Partnerin Stella Moris, die mit dem 49-Jährigen zwei Kinder hat, zeigte sich am Mittwoch enttäuscht, dass der Wikileaks-Gründer nicht auf freien Fuß kommt. Sie rief das US-Justizministerium dazu auf, die Vorwürfe fallen zu lassen und forderte den US-Präsidenten auf, Assange zu begnadigen.