Britische Wirtschaft wächst etwas schneller

London (Reuters) - Die britische Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo vor der Jahreswende überraschend gesteigert.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im Zeitraum von Oktober bis Dezember um 0,5 Prozent, wie das Statistikamt am Freitag auf Basis vorläufiger Daten in London mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit plus 0,4 Prozent und damit einer Stabilisierung des Wachstumstempos auf dem Niveau des Sommerquartals gerechnet. Trotz der leichten Beschleunigung hinkt die britische Wirtschaft dem Aufschwung jenseits des Ärmelkanals hinterher. Im Gesamtjahr 2017 legte das BIP im Vereinigten Königreich um 1,8 Prozent zu - der schwächste Wert seit 2012. In Deutschland war das BIP voriges Jahr hingegen um 2,2 Prozent gestiegen. Auch im Euroraum dürfte es Schätzungen zufolge einen ähnlichen Zuwachs gegeben haben.

Die Wirtschaft auf der Insel hat nach dem Anti-EU-Votum der Briten vom Sommer 2016 an Schwung verloren. Dabei wirken sich insbesondere die im Sog der Pfund-Schwäche kräftig gestiegenen Preise aus, die an der Kaufkraft der Verbraucher nagen. Die Wirtschaft kann nach den Worten von Notenbankchef Mark Carney im Laufe des Jahres jedoch den Anschluss an den Aufschwung im Welthandel finden.[nL8N1PL18O] Der Internationale Währungsfonds (IWF) traut Großbritannien 2018 ein Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent zu. Die Euro-Zone dürfte der IWF-Prognose zufolge jedoch mit 2,2 Prozent wesentlich stärker zulegen.[nL8N1PG0T2]