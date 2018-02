Britische Notenbank spielt Krisenszenarien bei Firmenbonds durch

London (Reuters) - Die britische Notenbank nimmt die Märkte für Unternehmensanleihen ins Visier.

Die Bank of England (BoE) hat nach eigenen Angaben vom Donnerstag damit begonnen, Krisenszenarien bei Firmenbonds durchzuspielen. Mit dem Schritt wolle man untersuchen, ob von diesen Märkten eine Gefahr für die Finanzstabilität ausgehe. In jüngster Zeit hatten Unternehmen deutlich mehr Anleihen ausgegeben als vor der Finanzkrise. Banken zufolge sind die Bondmärkte wegen der verstärkten Regulierung weniger liquide. Einen Schwerpunkt will die Zentralbank deswegen auf die Frage legen, ob es auch in einer Krise genügend Käufer und Verkäufer der Papiere gibt. Bislang habe man aber keine Probleme ausmachen können.