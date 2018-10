Gestiegene Ölpreise treiben BP-Gewinn auf Fünf-Jahres-Hoch

FILE PHOTO: The logo of BP is seen at a petrol station in Kloten, Switzerland October 3, 2017. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

London (Reuters) - Der gestiegene Ölpreis hat dem britischen Ölkonzern BP das beste Ergebnis seit fünf Jahren beschert.

Unter dem Strich lag der Gewinn mit 3,8 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit rund einer Milliarde Dollar weniger gerechnet. Damit könne die mehr als zehn Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Schieferölgeschäfts vom Bergbauriesen BHP aus den vorhandenen Barmitteln gestemmt werden. Der Konzern kündigte zugleich an, die bislang größte Übernahme seit 20 Jahren an diesem Mittwoch abschließen zu wollen.

Mit dem Zukauf kann BP seine Öl- und Gasressourcen an Land in den USA deutlich ausbauen. Auch die Rivalen Shell and Chevron waren an dem Geschäft interessiert. Dank neuer Öl- und Gasfelder steigerte BP bereits in den ersten neun Monaten die Öl- und Gasproduktion auf 2,5 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. BP-Aktien zogen nach Vorlage der Zahlen rund vier Prozent an.

Die gesamte Branche profitiert zur Zeit von den gestiegenen Ölpreisen sowie den Kostensenkungen der vergangenen Jahre. In den letzten eineinhalb Jahren ist der Preis für ein Barrel Öl der Sorte Brent um mehr als 70 Prozent gestiegen, seit Anfang 2018 um 17 Prozent. BP war zuletzt immer noch mit den finanziellen Nachwirkungen der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko beschäftigt, die 2010 durch die Explosion der Bohrplattform Deepwater Horizon ausgelöst worden waren. Mehr als umgerechnet 56 Milliarden Euro an Strafen und Kosten für Aufräumarbeiten nagten an BP.