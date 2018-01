Britisches Unterhaus verabschiedet Gesetz zum EU-Austritt

London (Reuters) - Das britische Unterhaus hat am Mittwoch das Gesetz zum Brexit verabschiedet.

Mit 324 zu 295 Stimmen beschloss die Kammer, dass der EU-Beitritt rückgängig gemacht und die EU-Gesetzgebung in britisches Recht überführt werden soll. Das Oberhaus muss ebenfalls noch zustimmen. Großbritannien will Ende März 2019 die Europäischen Union (EU) verlassen. Eine knappe Mehrheit der Briten hatte im Juni 2016 für einen Austritt aus der EU gestimmt. Mittlerweile ist aber die Skepsis beim Thema Brexit in Großbritannien gewachsen.