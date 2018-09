FT - Brexit-Hardliner legen doch keinen "Plan B" vor

London (Reuters) - In Großbritannien wollen die Euroskeptiker der konservativen Partei einem Medienbericht zufolge nun doch keinen alternativen Plan für die künftige Beziehung zur Europäischen Union vorlegen.

An anti-Brexit demonstrator waves flags outside the Houses of Parliament, in London, Britain, September 10, 2018. REUTERS/Hannah McKay

Das berichtete die “Financial Times” am Dienstag. Man habe sich umentschieden, sagte der Tory-Abgeordnete Jacob Rees-Mogg, der zu den schärfsten Brexit-Hardlinern gehört und die Arbeit an dem alternativen Plan leitete, am Dienstag. Das vollständige Dokument solle nun nicht veröffentlicht werden. Kritiker der Brexit-Strategie von Premierministerin Theresa May innerhalb ihrer Partei hatten vergangene Woche einen 140-Seiten starken Entwurf für einen Plan B in Umlauf gebracht.

May steht wegen ihrer Brexit-Strategie in ihrer Partei im Kreuzfeuer. Sie will für Waren eine Freihandelszone mit der EU schaffen und einen Teil der gemeinsamen Regeln beibehalten. Viele Brexit-Befürworter verlangen dagegen einen klaren Schnitt nach dem Austritt aus der EU und sehen Mays Kurs als Verrat an. Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen.