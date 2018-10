Sprecher - May erwartet Unterstützung durch ihr Kabinett

London (Reuters) - Premierministerin Theresa May sieht gute Chancen für ein Brexitabkommen mit der EU im Sinne des britischen Referendums, wenn das Kabinett geschlossen hinter ihr steht.

Britain's Prime Minister Theresa May leaves 10 Downing Street in London, Britain, October 15, 2018. REUTERS/Peter Nicholls

Ranghohe Kabinettmitglieder unterstützten May vor dem Gipfeltreffen der Europäischen Union (EU), sagte der Sprecher der Regierungschefin am Dienstag. Es gebe auch keine Minister, die ihren Rücktritt in Erwägung zögen. May habe aber auch deutlich gemacht, dass kein Abkommen besser sei als ein schlechtes Abkommen. Und ein schlechtes Abkommen sei eines, das zu einem Bruch im Vereinigten Königreich führe.