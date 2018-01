Aldi & Lidl punkten im britischen Weihnachtsgeschäft

London (Reuters) - Die deutschen Discounter Aldi und Lidl haben in Großbritannien die höchsten Zuwächse im hart umkämpften Weihnachtsgeschäft eingeheimst.

Logos of discount supermarket chains Lidl and Aldi are pictured in Kehl March 28, 2009. REUTERS/Christian Hartmann (GERMANY BUSINESS)

Beide Billigketten erzielten in den zwölf Wochen vor dem Jahreswechsel ein Umsatzplus von 16,8 Prozent, wie der Marktforscher Kantar Worldpanel am Dienstag mitteilte. Bei den vier großen britischen Supermarktketten schlug sich den Daten zufolge Marktführer Tesco am besten. Die von Inflation geplagten Konsumenten auf der Insel schraubten Branchenangaben zufolge im Schlussquartal fast alle Ausgaben außer für Essen zurück. Dies führte zum größten Umsatzrückgang außerhalb des Lebensmittelhandels seit 2009, wie der britische Einzelhandelsverband BRC mitteilte.

Aldi und Lidl setzen den etablierten britischen Supermarktketten seit Jahren mit einem Preiskampf zu und luchsen ihnen immer mehr Marktanteile ab. Den deutschen Konkurrenten spielt auch die Inflation in die Hände, die an der Kaufkraft der Briten nagt und immer mehr Konsumenten zu Discountern treibt. Die Teuerungsrate bei Lebensmitteln lag den Marktforschern von Kantar zufolge in dem Zeitraum bei 3,7 Prozent.