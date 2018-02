London (Reuters) - Die Polizei hat nach der schweren Explosion in der der mittelenglischen Stadt Leicester vorsichtig Entwarnung gegeben.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gebe es keine Hinweise darauf, dass der Vorfall einen terroristischen Hintergrund habe, teilte die Polizei am späten Sonntagabend mit. Bei der Explosion waren am Abend zwei Gebäude zerstört worden. Den Rettungsdiensten zufolge wurden vier Menschen mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.