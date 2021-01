Britische Aufsicht warnt vor Zusammenbruch von 4000 Finanzhäusern

FILE PHOTO: Canary Wharf can be seen in the distance as a person walks along a footbridge, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in London, Britain, December 14, 2020. REUTERS/Henry Nicholls

Frankfurt (Reuters) - Die britische Finanzaufsicht FCA sieht schwarz für tausende kleinere Finanzinstitute in dem schwer von der Corona-Krise getroffenen Land.

Bei rund 4000 Unternehmen aus der Branche sei durch die Pandemie die Finanzkraft gefallen und das Risiko eines Zusammenbruchs deutlich gestiegen, erklärte die Financial Conduct Authority (FCA) am Donnerstag. Die Behörde bezog in ihre Untersuchungen 23.000 Institute ein. Bei den bedrohten Firmen handele es sich vor allem um kleinere und mittlere Finanzhäuser.

Die 1500 größten Banken in Großbritannien waren in den Stresstest gar nicht einbezogen. Sie werden direkt von der Bank of England (BoE) beaufsichtigt.