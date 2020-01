Briten erlauben begrenzten Huawei-Einsatz beim 5G-Aufbau

FILE PHOTO: An attendee wears a badge strip with the logo of Huawei and a sign for 5G at the World 5G Exhibition in Beijing, China November 22, 2019. REUTERS/Jason Lee/File Photo

London/Berlin (Reuters) - Die britische Regierung hat entschieden, den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei nicht komplett vom Aufbau des 5G-Mobilfunknetzwerks auszuschließen.

Allerdings werde das Unternehmen vom besonders sensiblen Kernnetz ausgeschlossen, teilte die Regierung am Dienstag in London mit. Ausgeschlossen werden sollen chinesische Anbieter auch an sensiblen Orten wie Atomkraftwerken oder Militärbasen. Huawei könne aber einen Anteil von bis zu 35 Prozent im peripheren Netz haben, also etwa im Antennenbereich. Damit widersetzt sich die britische Regierung den USA, die einen völligen Ausschluss chinesischer Firmen fordern und mit einer Einschränkung der Zusammenarbeit der Geheimdienste gedroht haben. Die US-Regierung wirft Huawei mögliche Spionage und Sabotage vor. Das Unternehmen weist das zurück. Huawei begrüßte am Dienstag die britische Entscheidung am Dienstag und nannte sie “faktenbasiert”.

Der britische Weg dürfte auch Einfluss auf die Entscheidung anderer EU-Staaten haben. Die EU-Kommission will am Mittwoch eine Sicherheitsbewertung für das 5G-Netz vorlegen. vorlegen. Um die Beteiligung chinesischer Anbieter wird in EU-Staaten seit Monaten gestritten. In Deutschland will die Bundesregierung ebenfalls keine einzelnen Unternehmen ausschließen. Die Grünen, FDP und die SPD-Bundestagsfraktion pochen aber auf einen härteren Umgang mit Huawei und lehnen auch eine Unterscheidung in ein Kern- und ein Transport- oder Empfangsnetz ab. In der Unions-Bundestagsfraktion tobt ein Streit über das Thema Huawei/5G, weshalb die Entscheidung auf den 11. Februar verschoben werden musste.